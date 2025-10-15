तीसरा वनडे: शतक से चूके इब्राहिम जादरान, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को दिया 294 का लक्ष्य

अबू धाबी, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। टी20 सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में चौंकाया है। लगातार 2 वनडे जीतकर सीरीज जीत चुके अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को जीत के लिए 294 रन का लक्ष्य दिया है।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रहमानु्ल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 16 ओवर में 99 रन की साझेदारी कर मजबूत शुरुआत दी। पहले विकेट के रूप में गुरबाज 44 गेंद पर 42 रन की पारी खेल आउट हुए। गुरबाज ने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया।

जादरान और सेदिकुल्लाह अटल के बीच दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। अटल 47 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले 15 रन के अंदर 3 विकेट गिरे। इब्राहिम जादरान 111 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 95 रन की पारी खेल रन आउट हुए। वह अपने शतक का मौका चूक गए।

जादरान के आउट होने के बाद विकेट नियमित अंतराल पर गिरे, लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 37 गेंद पर 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 62 रन बनाकर टीम का स्कोर 9 विकेट पर 293 तक पहुंचा दिया। नबी ने आखिरी 12 गेंदों पर आखिरी विकेट के लिए बिलाल शमी के साथ 44 रन जोड़े। सभी रन नबी ने ही बनाए। नबी ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर क्यों उन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट का प्रेसिडेंट कहा जाता है।

बांग्लादेश के लिए हसन महमूद और तनवीर इस्लाम ने 2-2, कप्तान मेहदी हसन मिराज ने 1 विकेट लिए। सैफ हसन ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके