तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, सीरीज 2-1 से जीती

फैसलाबाद, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली है। फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच को 7 विकेट से जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सलामी बल्लेबाजों प्रिटोरियस और डिकॉक ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। प्रिटोरियस 45 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए। पिछले मैच में शतक लगाने वाले डिकॉक ने इस मैच में भी अर्धशतक लगाया। वे 70 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों का विकेट गिरने के बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 37.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई।

दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्पिनर बड़ा खतरा साबित हुए। अबरार अहमद ने 10 ओवर में मात्र 27 रन देकर 4 विकेट लिए। सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले। कप्तान शाहीन अफरीदी ने भी 2 विकेट लिए।

144 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान को पहला झटका फखर जमां के रूप में शून्य पर ही लगा। लेकिन इसके बाद साईम अयूब और बाबर आजम ने दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। बाबर 32 गेंद पर 27 रन बनाकर रन आउट हो गए। साईम अयूब 70 गेंद पर 1 छक्का और 11 चौके की मदद से 77 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान नाबाद 32 और सलमान अली आगा नाबाद 5 ने पाकिस्तान को जीत दिला दी।

अबरार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

