तीसरे वनडे में लड़खड़ाई भारतीय टीम, दक्षिण अफ्रीका 'ए' 73 रन से जीती

राजकोट, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 3 वनडे मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को खेला गया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई जिसका फायदा उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मैच 73 रन से जीता।

भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाजों लुहान ड्रि प्रिटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी की शतकीय पारियों की बदौलत 6 विकेट पर 325 रन बनाए। प्रिटोरियस ने 98 गेंद पर 9 चौके और 6 छक्के की मदद से 123 और रिवाल्डो ने 130 गेंद पर 2 छक्के और 13 चौकों की मदद से 107 रन की पारी खेली। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 241 रन की साझेदारी 37.1 ओवर में हुई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट पर 325 पर रोक दिया।

भारत की तरफ से खलील अहम महंगे रहे। 10 ओवर में 82 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने भी 2-2 विकेट लिए।

326 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा 57 के स्कोर तक पेवेलियन लौट गए थे। चौथे बल्लेबाज के रूप में रियान पराग भी 82 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद टीम इंडिया वापसी नहीं कर सकी। पूरी टीम 47.1 ओवर में 252 पर सिमट गई और 73 रन से मैच हार गई।

नकबायोमजी पीटर ने 4, त्शेपो मोरेकी ने 3, ब्योर्न फोर्टुइन ने 2, और डेलानो पोटगीटर ने 1 विकेट लिए।

लुहान प्रीटोरियस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज में 210 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे।

शुरुआत के दो मैचों में जीत हासिल कर भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

--आईएएनएस

पीएके