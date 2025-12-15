खेल

तीसरा टी20: धर्मशाला में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका महज 117 रन पर ऑलआउट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 15, 2025, 08:09 AM

धर्मशाला, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने रविवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जारी तीसरे टी20 मैच में भारत को जीत के लिए 118 रन का आसान लक्ष्य दिया है। दोनों टीमें 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पास इस मुकाबले को जीतकर एक बार फिर बढ़त हासिल करने का शानदार मौका है।

मैच में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पारी की अंतिम गेंद पर महज 117 के स्कोर पर सिमट गई।

साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने चौथी गेंद पर ही रीजा हेंड्रिक्स (0) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। दूसरे ओवर में ही टीम को क्विंटन डी कॉक (1) के रूप में बड़ा झटका लगा। चौथे ओवर में देवाल्ड ब्रेविस (2) भी चलते बने।

मेहमान टीम 3.1 ओवरों में 7 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ चौथे विकेट के लिए 23 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 30 रन तक पहुंचाया, लेकिन यहां स्टब्स (9) ने अपना विकेट गंवा दिया।

44 के स्कोर तक 5 विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए संभलना मुश्किल हो गया था। हालांकि, कप्तान मार्करम दूसरे छोर पर मोर्चा संभाले रहे। उन्होंने 46 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। इनके अलावा, डोनोवन फरेरा ने 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। बुमराह निजी कारणों के चलते अपने घर वापस लौट गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले शेष दो मुकाबलों के लिए उनकी उपलब्धता पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा।

बुमराह के अलावा, इस मैच में ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने बताया है कि यह खिलाड़ी बीमारी की वजह से इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...