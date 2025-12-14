खेल

तीसरा टी20: निजी कारणों से घर लौटे बुमराह , शेष सीरीज में खेलने पर अपडेट का इंतजार

Dec 14, 2025, 03:28 PM

धर्मशाला, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बीच निजी कारणों के चलते अपने घर लौट गए हैं। वह रविवार को धर्मशाला में जारी तीसरे टी20 मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले शेष दो मुकाबलों के लिए उनकी उपलब्धता पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा।

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "जसप्रीत बुमराह निजी कारणों की वजह से घर लौट गए हैं। वह तीसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। सीरीज के शेष मुकाबलों के लिए टीम में उनके शामिल होने पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा।"

32 वर्षीय गेंदबाज ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे मैच में 45 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए। इससे पहले, बुमराह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे।

जसप्रीत बुमराह के अलावा, ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को लेकर कहा, "अक्षर पटेल बीमारी के कारण तीसरे टी20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।"

बुमराह और पटेल के स्थान पर सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा और बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को रविवार के मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीता, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे मुकाबले को 51 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। ऐसे में धर्मशाला में खेला जा रहा मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बराबरी करना चाहेंगी।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

वहीं, एडेन मार्करम के नेतृत्व में साउथ अफ्रीकी टीम क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, देवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्त्जे, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन के साथ उतरी है।

--आईएएनएस

आरएसजी

