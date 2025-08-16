तीसरा टी20 मैच : ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के पास सीरीज जीतने का मौका

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। तीसरा और आखिरी टी-20 मैच शनिवार को होगा। जो टीम इसे जीतेगी, वह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लेगी।

तीसरा टी-20 मैच सीरीज के लिहाज से निर्णायक मुकाबला है। यह मैच एक ऐसे मैदान पर हो रहा है, जहां पहली बार पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इससे दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास इस मैदान पर टी-20 के संदर्भ में कोई पूर्व अनुभव नहीं है। 2022 में इस मैदान पर खेले गए वनडे और बीबीएल मैचों के आधार पर ऐसा लगता है कि यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन गेंदबाज एडम जम्पा इस पिच पर कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लैन मैक्सवेल भी गेंदबाजी में टीम को महत्वपूर्ण शुरुआत दिला सकते हैं। हालांकि, बीते दो टी-20 मैचों में मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी का प्रयास जरूर किया, लेकिन रन भी लुटाए। तीसरे मैच में उनकी ऑलराउंडर वाली भूमिका टीम चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी-20 में जीत के साथ ऊंचे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। माना जा रहा है कि टीम में एक-दो खिलाड़ियों को छोड़कर ज्यादा बदलाव देखने को न मिले। साउथ अफ्रीका अपनी पेस बैटरी पर भरोसा करेगी। उनके पास ओपनिंग स्लॉट में कप्तान एडेन मार्करम के साथ टीम में कई घातक बल्लेबाज हैं।

तीसरे टेस्ट के लिए टीमें कुछ इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, एलेक्स कैरी, टिम डेविड, बेन ड्वौर्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एरॉन हार्डी, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जम्पा।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और रस्सी वैन डेर डुसेन।

--आईएएनएस

