तीसरा टी20: जसप्रीत बुमराह पूरा कर सकते हैं विकेटों का शतक

होबार्ट, 1 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मैच में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। रविवार को दोनों टीमों के बीच तीसरा मैच होबार्ट में खेला जाएगा। इस मैच में दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विकेटों का शतक लगा सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह ने अब तक 77 मैचों की 75 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 98 विकेट लिए हैं। अगर होबार्ट में बुमराह 2 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वे भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे। बुमराह से पहले अर्शदीप 100 विकेट ले चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने 65 मैचों में 101 विकेट लिए हैं। अगर अर्शदीप को होबार्ट टी20 में मौका नहीं मिलता है और बुमराह 4 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो 100 विकेट पूरा करने के साथ ही वे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं।

भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या भी 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 विकेट लेने के करीब हैं। हार्दिक ने 120 मैचों में 98 विकेट लिए हैं। हार्दिक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। इसके अलावा युजवेंद्र चहल भी 80 मैचों में 96 विकेट ले चुके हैं। चहल लंबे समय से टी20 फॉर्मेट से बाहर हैं। चहल ने 13 अगस्त 2023 के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच नहीं खेला है।

अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। राशिद 108 मैचों में 182 विकेट ले चुके हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टिम साउदी हैं। साउदी ने 126 मैचों में 164 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 123 मैचों में 155 विकेट के साथ तीसरे और न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी 128 मैचों में 150 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन 129 मैचों में 145 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

पीएके/