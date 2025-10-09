तीरंदाजी प्रीमियर लीग: 'सात सितारा' राजपुताना रॉयल्स सेमीफाइनल में

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। तीरंदाजी प्रीमियर लीग (एपीएल) में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीमों ने दो सत्रों में दो-दो मैच खेले। दिन के अंत तक, अपराजित राजपुताना रॉयल्स ने अपनी जीत का सिलसिला सात तक पहुंचा दिया, जबकि काकतीय नाइट्स को छठी हार का सामना करना पड़ा।

दोपहर के सत्र में, चेरो आर्चर्स ने माइटी मराठाज को 5-1 से हराकर दिन की शुरुआत की। दूसरे मैच में, रॉयल्स का मुकाबला चोला चीफ्स से हुआ, जहां ओजस देवताले ने रॉयल्स के लिए वापसी की और चार सेटों में 6-2 से जीत के साथ एक बार फिर पूरे अंक हासिल किए।

दोपहर के सत्र का अंत नाइट्स की पृथ्वीराज योद्धाज की 1-5 से हार के साथ हुआ। बाद में, सभी छह टीमें डबल हेडर के लिए वापस लौट आईं। रॉयल्स ने लगातार सातवीं जीत के साथ शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई।

चोला चीफ्स और चेरो आर्चर्स के बीच मैच हुआ, जिसमें चीफ्स के दिग्गज ब्रैडी एलिसन और दीपिका कुमारी ने अंत में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-2 से जीत हासिल की। दिन का अंत माइटी मराठाज और पृथ्वीराज योद्धाज के बीच खेले गए मैच के साथ हुआ। माइटी मराठाज ने पृथ्वीराज योद्धाज को 5-3 से हराया। सात मैचों में सभी जीत के रिकॉर्ड के साथ रॉयल्स 14 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं और उनके सेटों में जीत-हार का अंतर 29 का है। योद्धाज पर मराठाज की जीत सात मैचों में उनकी पांचवीं जीत थी, जिससे उनके 10 अंक हो गए और सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई।

चीफ्स और योद्धाज के तीन-तीन जीत से छह-छह अंक हैं, लेकिन चीफ्स -2 के सेट जीत-हार के अंतर के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि योद्धाज 10 के सेट जीत-हार के अंतर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चेरो आर्चर्स दो जीत के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

