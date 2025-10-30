खेल

ट्रेनिंग सेशन में हादसा, गेंद लगने से ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर की मौत

Oct 30, 2025, 01:15 PM

मेलबर्न, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। ट्रेनिंग सेशन के दौरान गर्दन पर गेंद लगने के बाद मेलबर्न के 17 वर्षीय क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मौत हो गई।

मंगलवार को बेन ऑस्टिन मेलबर्न आउटर ईस्ट के फर्नट्री गली में एक टी20 मैच की तैयारी में जुटे थे। इस दौरान साइडआर्म से डाली गई एक गेंद उनकी गर्दन पर लगी। ऑस्टिन ने भले ही हेलमेट पहना था, लेकिन उसमें 'स्टीम गार्ड' नहीं था।

एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स ने बेन को मोनाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने गुरुवार को उनके निधन की जानकारी दी।

क्लब ने कहा, "बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं। उनके निधन का असर हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी के साथ हैं, जो बेन को जानते थे।"

क्रिकेट विक्टोरिया ने ऑस्टिन पिता की ओर से एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, "हम अपने प्यारे बेन के निधन से बेहद दुखी हैं। ट्रेसी और मेरे लिए, बेन एक लाड़ला बेटा, कूपर और जैक का प्यारा भाई और हमारे परिवार और दोस्तों के जीवन में एक चमकता हुआ प्रकाश था।"

उन्होंने कहा, "इस त्रासदी ने बेन को हमसे छीन लिया है, लेकिन हमें इस बात से थोड़ी राहत मिलती है कि वह वही कर रहे थे, जो अक्सर समर में करते थे- दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नेट पर जाना। उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। यह उनके जीवन की खुशियों में से एक था।"

परिवार ने कहा, "हम उनके उस साथी खिलाड़ी का भी समर्थन करना चाहते हैं, जो नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था। इस हादसे ने दो युवाओं को प्रभावित किया है। हमारी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं। हम क्रिकेट समुदाय, विशेष रूप से फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब, मुलग्रेव क्रिकेट क्लब और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लब का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मंगलवार शाम से ही अपना समर्थन दिया। हम उन दर्जनों लोगों का भी आभार जताना चाहते हैं, जो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। हम बेन को हमेशा अपनी यादों में संजोकर रखेंगे।"

--आईएएनएस

आरएसजी

