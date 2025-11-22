त्रिकोणीय टी20 सीरीज: श्रीलंका की निराशाजनक बल्लेबाजी, पाकिस्तान को जीत के लिए मिला 129 का लक्ष्य

रावलपिंडी, 22 नवंबर (आईएएनएस)। त्रिकोणीय टी20 सीरीज में श्रीलंका का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में चल रहे मुकाबले में भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निराश किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट पर 128 रन बनाए।

श्रीलंका को शुरुआत अच्छी मिली थी। पाथुम निसांका और कामिल मिशारा ने पहले विकेट के लिए 3.2 ओवर में 31 रन जोड़े दिए थे। पहले विकेट के रूप में मिशारा 12 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे जिससे रन गति भी प्रभावित हुई। बड़ी साझेदारी न होने की वजह से श्रीलंका कभी भी बड़े स्कोर की तरफ जाती नहीं दिखी।

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जनिथ लियानागे ने 38 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से नाबाद 41 रन बनाकर श्रीलंका को 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंचाया। पाथुम निसांका ने 17, कुसाल परेरा ने 25 और वानिंदु हसरंगा ने 11 रन की पारी खेली। कुसाल मेंडिस 3 और कामिंदु मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान दासुन शनाका खाता भी नहीं खोल सके।

पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1, फहीम अशरफ ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 और सलमान मिर्जा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान शाहीन अफरीदी के बिना उतरी है।

129 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से चुनौतीपूर्ण नहीं है। अगर श्रीलंका असाधारण गेंदबाजी नहीं करती है, तो इस मैच में उसकी जीत संभव नहीं है। वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के लिए अहम हो सकते हैं, अगर वह नवाज की तरह गेंदबाजी कर पाते हैं। साथ ही श्रीलंका को शुरुआती ओवरों में विकेट की जरूरत होगी। वहीं अगर पावर प्ले में पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन करती है, तो जीत उसके लिए आसान हो जाएगी।

--आईएएनएस

पीएके