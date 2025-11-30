त्रिकोणीय टी20 सीरीज: पाकिस्तान ने जीता खिताब, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया

रावलपिंडी, 29 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज जीत ली है। टूर्नामेंट की तीसरी टीम जिम्बाब्वे थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य मिला था। पाकिस्तान ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया।

115 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। फरहान ने 22 गेंद पर 23 और सईम अयूब ने 33 गेंद पर 36 रन की पारी खेली। बाबर आजम 34 गेंद पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान सलमान अली आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान 3 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए श्रीलंका को 19.1 ओवर में सिर्फ 114 पर समेट दिया। कामिल मिशारा एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने डटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का मुकाबला किया। कामिल ने 47 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली। कुसाल मेंडिस 14 रन बनाकर दूसरे और पाथुम निसांका 11 रन बनाकर तीसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे।

पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सलमान मिर्जा और साईम अयूब ने 1-1 विकेट लिए।

श्रीलंका का पूरे टूर्नामेंट में साधारण प्रदर्शन रहा। अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी हार का सामना करने वाली श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी लीग में अच्छा प्रदर्शन किया था जिससे फाइनल के रोमांचक होने की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन फाइनल में श्रीलंका ने निराशा किया।

