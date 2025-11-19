त्रिकोणीय टी20 सीरीज: मजबूत शुरुआत के बाद फिसली जिम्बाब्वे, पाकिस्तान को जीत के लिए मिला 148 का लक्ष्य

रावलपिंडी, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पीसीबी द्वारा आयोजित पाकिस्तान-श्रीलंका-जिम्बाब्वे के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार को हो गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। सलामी बल्लेबाजों ब्रायन बेनेट और टी मारुमनी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 72 रन की साझेदारी की। मारुमनी पहले विकेट के रूप में 22 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। बेनेट भी 36 गेंद पर 49 रन बनाकर आउट हो गए।

कप्तान सिकंदर रजा ने 24 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 34 रन बनाकर टीम का स्कोर 8 विकेट पर 147 तक पहुंचाया।

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआती 8 ओवर के बाद मैच में शानदार वापसी की और कभी 180 के करीब जाती दिख रही जिम्बाब्वे को 147 पर रोक दिया। मोहम्मद नवाज टीम के लिए सबसे सफल और किफायती गेंदबाज रहे। नवाज ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी सबसे महंगे रहे और 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए। सलमान मिर्जा, साईम अयूब और अबरार अहमद को 1-1 विकेट मिला।

जिम्बाब्वे ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी की है। निश्चित रूप से टीम ने शुरुआत के मुताबिक रन नहीं बनाए हैं, लेकिन 147 का स्कोर जिम्बाब्वे के गेंदबाज पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना सकते हैं। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजबूत शुरुआत की जरुरत होगी।

त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ तीसरी टीम अफगानिस्तान थी। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में बमबारी के बाद अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट से खुद को अलग कर लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट में शामिल किया है।

--आईएएनएस

पीएके