त्रिकोणीय टी20 सीरीज फाइनल: श्रीलंका की निराशाजनक बल्लेबाजी, पाकिस्तान को मिला 115 का लक्ष्य

रावलपिंडी, 29 नवंबर (आईएएनएस)। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में त्रिकोणीय टी20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने पर मजबूर श्रीलंका 19.1 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए श्रीलंका को 19.1 ओवर में सिर्फ 114 पर समेट दिया। पारी की शुरुआत करने आए कामिल मिशारा एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने डटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का मुकाबला किया। कामिल ने 47 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली। कुसाल मेंडिस 14 रन बनाकर दूसरे और पाथुम निसांका 11 रन बनाकर तीसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे।

पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सलमान मिर्जा और साईम अयूब ने 1-1 विकेट लिए।

नियमित कप्तान चरिथ असालंका के बिना उतरी श्रीलंका का प्रदर्शन टूर्नामेंट में बेहद साधारण रहा है। श्रीलंका को अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका का प्रदर्शन अच्छा रहा था। टीम करीबी मुकाबले में जीती थी। उस मैच के बाद उम्मीद जगी थी कि फाइनल रोमांचक होगा, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने फैंस को निराश किया। किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर टिकने का साहस नहीं दिखाया। कामिल मिशारा ने जिस पिच पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को बेहद साधारण साबित किया था, अन्य बल्लेबाज खुद साधारण नजर आए। बल्लेबाजों ने गलत शॉट का चयन करते हुए विकेट फेंके।

पिच स्पिनरों को मदद दे रही है। ऐसे में हसरंगा पर दूसरी पारी में नजरें रहेंगी।

--आईएएनएस

पीएके