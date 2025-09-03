त्रिकोणीय टी20 सीरीज : अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया 170 रन का लक्ष्य

शारजाह, 2 सितंबर (आईएएनएस)। त्रिकोणीय टी20 सीरीज में मंगलवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य रखा है।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को पहला झटका 10 के स्कोर पर लगा, जब सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जादरान ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अफगानिस्तान का स्कोर 200 के करीब जाता दिख रहा था।

123 के स्कोर पर सेदिकुल्लाह का विकेट गिरने के बाद टीम लड़खड़ा गई और आखिरी 26 गेंद पर सिर्फ 46 रन बना सकी। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए।

सेदिकुल्लाह ने 45 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 64 और इब्राहिम जादरान ने 45 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 65 रन बनाए। शेष बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सके।

ओमरजाई, करीम जन्नत और नबी की असफलता की वजह से अफगानिस्तान टीम कम से कम 20 रन पीछे रह गई।

पाकिस्तान की तरफ से फहीम अशरफ सबसे सफल गेंदबाज रहे। अशरफ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए। एक विकेट सैम अयूब ने लिया।

ग्रुप स्टेज के पहले मैच में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

यूएई पर जीत के बाद अपनी दूसरी जीत की तलाश कर रही अफगानिस्तान 169 का बचाव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान के पास तेज और स्पिन गेंदबाजों का बेहतरीन संतुलन है, जिसका प्रभाव इस मैच में दिख सकता है।

