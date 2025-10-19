त्रिकोणीय सीरीज: अफगानिस्तान के इनकार के बाद जिम्बाब्वे को शामिल किया गया, पीसीबी ने की घोषणा

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान द्वारा एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल किया गया है। सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है। सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने शनिवार को उरगुन जिले में सीमा पार (पाकिस्तान) से हुए हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद त्रिकोणीय सीरीज से हटने की घोषणा की।

एसीबी ने एक्स पर दावा किया, "इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे। एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है।"

एसीबी ने कहा कि पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उसने आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भाग लेने से हटने का फैसला किया है।

आईसीसी और बीसीसीआई ने भी क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त करने में एसीबी का साथ दिया।

पीसीबी ने अफगानिस्तान के बयान के बाद की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की भागीदारी की घोषणा की।

यह सीरीज जिम्बाब्वे और मेजबान पाकिस्तान के बीच रावलपिंडी में होने वाले मैच से शुरू होगी और दो दिन बाद इसी मैदान पर श्रीलंका के साथ भी खेलेगी। बाकी सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान टी20 विश्व कप के मद्देनजर लगातार टी20 मैच खेल रहा है। एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेली थी, जिसमें वो विजयी रहा था। आगामी त्रिकणीय सीरीज में भी टी20 विश्व कप की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित की गई है। हालांकि, पाकिस्तान लंबे समय से न सिर्फ टी20 बल्कि हर फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है।

--आईएएनएस

पीएके