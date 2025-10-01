'ट्रॉफी हमारी है, हम ले लेंगे', बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप फाइनल के बाद हुए विवाद और भारतीय टीम को ट्रॉफी न सौंपने के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

आईएएनएस को मिली जानकारी मुताबिक, मंगलवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक में बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा भारतीय टीम को ट्रॉफी न देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया।

जानकारी के मुताबिक बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले राजीव शुक्ला ने नकवी से कड़े सवाल पूछे। शुक्ला ने कथित तौर पर चर्चा के दौरान कहा, "विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? एसीसी ट्रॉफी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है।"

बैठक में मोहसिन नकवी ने दावा किया कि एसीसी को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, नकवी ने बैठक के दौरान भारत टीम को एशिया कप जीत की बधाई भी नहीं दी। उन्होंने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने पर बधाई दी, लेकिन भारत का जिक्र नहीं किया।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे।

बैठक में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से ट्रॉफी मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिसे बीसीसीआई की तरफ से साफ इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रॉफी हमारी है।

बीसीसीआई द्वारा कई बार मांगे जाने के बाद भी नकवी ट्रॉफी सौंपने को तैयार नहीं हुए। मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

मोहसिन नकवी एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को सौंपने की जगह नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे।

