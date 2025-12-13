टीपीएल टेनिस को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों का एक हिस्सा: लिएंडर पेस

अहमदाबाद, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टेनिस प्रीमियर लीग की सफलता पर खुशी जताई है और इसे टेनिस की लोकप्रियता को बढ़ाने की प्रकिया का एक अहम हिस्सा माना है।

लिएंडर पेस ने कहा, "अहमदाबाद में होना बहुत अच्छा है। मौसम शुरू से ही शानदार है, और यहां टेनिस प्रीमियर लीग का शानदार खेल देखना पूरे देश में टेनिस को बढ़ाने और पॉपुलर बनाने के सपने का हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "मैं सानिया, रोहन, महेश और लीग को समर्थन देने वाले सभी शुक्रगुजार हूं। जब आप खिलाड़ियों को देखते हैं, तो हम जूनियर्स, पेशेवर, लड़के और लड़कियों को एक साथ लाने और एक अंतरराष्ट्रीय फ्लेवर देने में कामयाब रहे हैं। यह बेहद खास है।”

लिएंडर पेस जीएस दिल्ली एसेस के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर शामिल हुए।

उन्होंने कहा, "सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपनी टीम को लेकर थोड़ा पक्षपाती हूं। दिल्ली एसेस अभी शीर्ष पर है लेकिन अभी भी बहुत टेनिस बाकी है। यहां का फॉर्मेट बहुत मजेदार है।”

जीएस दिल्ली एसेस में अपने रोल के बारे में बात करते हुए पेस ने कहा, "40 साल तक अपने लोगों के लिए खेलना, 20 ग्रैंड स्लैम जीतना और 7 ओलंपिक खेलना एक आशीर्वाद है। अब, बच्चों को मेंटर करना और इस तरह की लीग बनाना ताकि वे दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ कमा सकें, मुकाबला कर सकें और आगे बढ़ सकें, मुझे प्रेरित करता है।”

उन्होंने कहा, "हम टेनिस प्रीमियर लीग के लगातार 7वें सीजन में हैं। इस पर हमें गर्व है। हम इसे भविष्य में वैश्वित स्तर पर ले जा सकते हैं। अबू धाबी, दुबई, सिंगापुर, में बड़े स्पॉन्सर के साथ साथ दर्शकों की क्षमता भी बढ़ सकती है। हालांकि मुझे इस लीग का आयोजन भारत में होना ज्यादा खुशी देता है।"

तीसरे दिन का मैच एसजी पाइपर्स बेंगलुरु और जीएस दिल्ली के बीच खेला गया। दिल्ली एसेस को 49-51 से हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

पीएके