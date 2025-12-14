टीपीएल 7: जीएस दिल्ली एसेस ने बनाई सेमीफाइनल में जगह, दौड़ में शामिल राजस्थान रेंजर्स

अहमदाबाद, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) सीजन 7 में शनिवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। जीएस दिल्ली एसेस ने गुजरात पैंथर्स को मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं, राजस्थान रेंजर्स ने चेन्नई स्मैशर्स को मात देते हुए इस सीजन के दूसरे दिन अपना मैच जीत लिया है।

गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मुकाबले में टेबल-टॉपर जीएस दिल्ली एसेस ने गुजरात पैंथर्स को मात देते हुए अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। विमेंस सिंगल्स में सोफिया कॉस्टौलस ने नूरिया ब्रैंकासियो को 18-7 से शिकस्त दी। इसके बाद मिक्स्ड डबल्स में सोफिया कॉस्टौलस-जीवन नेदुनचेझियान की जोड़ी ने नूरिया ब्रैंकासियो-अनिरुद्ध चंद्रशेखर के विरुद्ध 15-10 से जीत हासिल की।

मेंस सिंगल्स में बिली हैरिस ने एलेक्जेंडर मुलर को 13-12 से शिकस्त दी। बिली हैरिस-जीवन नेदुनचेझियान की जोड़ी ने एलेक्जेंडर मुलर-अनिरुद्ध चंद्रशेखर को 16-9 से हराकर जीएस दिल्ली एसेस को 62-38 से हराया।

वहीं, एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रेंजर्स का सामना चेन्नई स्मैशर्स से हुआ। विमेंस सिंगल्स मैच में एकातेरिना काजियोनोवा और इरिना बारा एक-दूसरे के आमने-सामने थीं, जिसमें एकातेरिना ने 13-12 से जीत हासिल की। मिक्स्ड डबल्स मैच में एकातेरिना काजियोनोवा-दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी ने इरिना बारा-ऋत्विक चौधरी बोलिपल्ली की जोड़ी के खिलाफ 14-11 से जीत हासिल की।

मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 26 लुसियानो डार्डेरी ने डालिबोर स्वर्सिना को 15-10 से मात दी। हालांकि, डालिबोर स्वर्सिना-ऋत्विक चौधरी बोलिपल्ली की जोड़ी ने लुसियानो डार्डेरी-दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी को 14-11 से हराया, लेकिन मुकाबले में राजस्थान रेंजर्स ने कुल स्कोर के आधार पर 53-47 से जीत दर्ज की।

टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) एशिया की सबसे बड़ी टेनिस लीग है, जिसमें इंटरनेशनल टेनिस स्टार्स के साथ-साथ भारत के टॉप टैलेंट भी खेल रहे हैं। इस लीग को लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और महेश भूपति (एसजी पाइपर्स के सीईओ) जैसे टेनिस लीजेंड्स के साथ-साथ रकुल प्रीत सिंह और सोनाली बेंद्रे बहल जैसी बॉलीवुड हस्तियों का भी सपोर्ट मिला है।

