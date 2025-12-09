खेल

टीपीएल 2025: एग्जीबिशन मैच के लिए कोर्ट पर उतरे सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना

Dec 09, 2025, 05:43 PM

अहमदाबाद, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) 2025 की शुरुआत एक ऐतिहासिक इवेंट के साथ शुरू हुई। गुड़गांव ग्रैंड स्लैमर्स की ब्रांड एंबेसडर सानिया मिर्जा और एसजी पाइपर्स के मार्की खिलाड़ी रोहन बोपन्ना गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में एक खास एग्जीबिशन मैच के लिए कोर्ट पर फिर से मिले।

इस मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा ने गुड़गांव ग्रैंड स्लैमर्स के डैन इवांस के साथ जोड़ी बनाई और एसजी पाइपर्स के रोहन बोपन्ना और श्रीवल्ली भामिदिपति की जोड़ी को 10-6 से मात दी। अहमदाबाद में फैंस ने इन दिग्गजों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

पूर्व टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने कहा, "अहमदाबाद, स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं और रोहन ऐसे समय से हैं जब टेनिस देखने वाला मुश्किल से ही कोई होता था, इसलिए स्टेडियम में लोगों का भरा होना सच में बहुत खुशी की बात है। टेनिस और टीपीएल का यहां स्वागत करने के लिए धन्यवाद। टीपीएल ठीक यही करता है, यह खेल को आगे बढ़ाता है। यह युवा एथलीटों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का मौका देता है। हमने आज बेहतरीन टेनिस देखा, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप बाहर आकर घरेलू एथलीट्स और भारत के बाहर से आए एथलीट्स का हौसला बढ़ाएंगे।"

सानिया मिर्जा ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है कि अहमदाबाद इस देश की खेल राजधानी बनता जा रहा है। हम इस बात से बहुत खुश हैं। मैं आखिरी बार अहमदाबाद तब आई थी जब 10 साल की थी। जाहिर है, मैंने बहुत बदलाव देखा है। मुझे याद है, मैंने एक अंडर-14 या अंडर-16 नेशनल टूर्नामेंट में खेला था। मुझे यह भी याद है कि उस समय बहुत गर्मी होती थी, और हम शाम या रात में मैच खेलते थे। इसलिए, ऐसी जगह पर आना खुशी की बात है जहां स्पोर्ट को पसंद किया जाता है।"

उन्होंने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर कहा, "अहमदाबाद न सिर्फ क्रिकेट या टेनिस, बल्कि सभी तरह के खेल को बढ़ावा देने की कोशिश में अपना योगदान दे रहा है। यहां भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी होना है, जिसमें एथलीट्स को बेहतरीन मौका मिलेगा।"

बोपन्ना ने इन बातों को दोहराते हुए कि टीपीएएल युवा खिलाड़ियों के लिए जरूरी मौके बनाता रहता है। बोपन्ना ने कहा, "इस तरह के इवेंट में हिस्सा लेकर इन सभी खिलाड़ियों को जबरदस्त अनुभव मिलता है। सानिया और मैं हमेशा से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करना चाहते थे। वह न केवल टेनिस में बल्कि पूरे खेल में एक शानदार रोल मॉडल रही हैं। यह कमाल की बात है कि टेनिस अहमदाबाद जैसे नए शहर में आया है और हम यहां आकर खुश हैं।"

इस लीग में राजस्थान रेंजर्स, गुड़गांव ग्रैंड स्लैमर्स, गुजरात पैंथर्स, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, जीएस दिल्ली एसेस, यश मुंबई ईगल्स, चेन्नई स्मैशर्स और एसजी पाइपर्स बेंगलुरु प्रतिष्ठित टाइटल के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

