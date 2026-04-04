खेल

टेनिस: थियागो अगस्टिन ने पहला सेट हारने के बाद बेन शेल्टन पर जोरदार जीत हासिल की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 04, 2026, 08:41 AM

ह्यूस्टन, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के थियागो अगस्टिन टिरांटे ने ह्यूस्टन में यूएस पुरुष क्ले कोर्ट चैंपियनशिप में टॉप सीड बेन शेल्टन को हरा दिया। थियागो ने पहले सेट में हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए शेल्टन पर जीत दर्ज की।

टिरांटे ने पहला सेट 7-6 (5) से हारने के बाद जोरदार वापसी की और मैच पर नियंत्रण स्थापित किया और अगले दो सेट 6-3, 6-4 से जीत लिए। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने सर्व में परफेक्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने शांत और अच्छे प्रदर्शन के साथ अपने सभी 16 सर्विस गेम अपने नाम किए।

शेल्टन के लिए हार मुश्किल दौर की तरह है। फरवरी में डलास ओपन में टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ टाइटल जीतने के बाद से वह राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

ह्यूस्टन में हुए दूसरे मैचों में, अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा ने तीसरी सीड लर्नर टिएन को 7-5, 6-4 से हराया, जबकि टॉमी पॉल ने टॉमस मार्टिन एचेवेरी को 6-4, 6-2 से हराकर आगे बढ़े।

रात के मैच में, दूसरी सीड फ्रांसेस टियाफो ने लगभग तीन घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में एलेक्सी पोपिरिन को 3-6, 6-4, 7-6 (6) से हराया। टियाफो का सामना एक ऑल-अमेरिकन सेमीफाइनल में पॉल से होगा, जबकि बुरुचागा का सामना एक ऑल-अर्जेंटीना मैचअप में टिरांटे से होगा।

अर्जेंटीना के मार्को ट्रुंगेलिटी ने तीसरी सीड कोरेंटिन मौटेट को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया, जिसमें उन्होंने छह एस के साथ आठ डबल फॉल्ट किए। साथी अर्जेंटीना के कैमिलो उगो कैराबेली ने भी तीन सेट का मुकाबला जीता, जिसमें उन्होंने लुका वैन एश को 0-6, 6-3, 6-2 से हराया। स्पेन के राफेल जोडार एलेक्जेंडर मुलर के 6-2, 2-0 से पीछे रहने के बाद रिटायर होने के बाद आगे बढ़े। लुसियानो डार्डेरी भी यानिक हनफमैन के खिलाफ वॉकओवर की वजह से आगे बढ़े।

स्पेन के डेनियल मेरिडा एगुइलर, फ्रांस के टिटुआन ड्रोगेट, हंगरी के फैबियन मारोजसन और जर्मनी के डेनियल अल्टमायर शुरुआती विजेताओं में शामिल थे।

बाद में, बोटिक वैन डे जैंडशुल्प, मारियानो नवोन, मेरिडा एगुइलर और मारोजसन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तीसरी सीड मारोजसन ने अल्टमायर को 6-2, 7-6 (5) से हराया, जबकि मेरिडा एगुइलर ने ड्रोगेट को 4-6, 7-6 (7), 3-1 से हराया, इससे पहले कि फ्रांसीसी खिलाड़ी रिटायर हो गए।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...