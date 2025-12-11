टेनिस प्रीमियर लीग: दामिर जुमहुर और डालिबोर स्वर्सिना ने टूर्नामेंट की प्रशंसा की

अहमदाबाद, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के सातवें सीजन में यश मुंबई ईगल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे दामिर जुमहुर और चेन्नई स्मैशर्स के युवा चेक खिलाड़ी डालिबोर स्वर्सिना ने टूर्नामेंट के वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता की प्रशंसा की। दामिर जुमहुर ने कहा कि भारत आने से पहले से ही उन्हें टेनिस प्रीमियर लीग की जानकारी है।

दामिर जुमहुर ने कहा, "मैंने पहले टीपीएल खेलने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से बात की थी। उनमें से कई ने मुझे बताया कि यहां का प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैंने अपने देश के लिए 15 साल तक डेविस कप खेला है, इसलिए मुझे एक टीम के तौर पर साथ काम करने में बहुत मजा आता है।"

टूर्नामेंट के फॉर्मेट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पसंद है कि यह कैसे काम करता है, जिसमें हर मैच में सिर्फ 25 अंक होते हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है जो टेनिस देखना शुरू करना चाहता है क्योंकि ग्रैंड स्लैम मैच लगभग 4-5 घंटे तक चल सकते हैं और हर किसी को यह पसंद नहीं आता। यह छोटा होता है, हमेशा मूवमेंट होता है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। इसे देखने वाले लोगों को ज्यादा आनंद आता है।"

उन्होंने कहा, "यहां की सतह और मौसम अच्छा है। हमारे पास यहां अभ्यास और खेलने के लिए जो कुछ भी है वह सच में बहुत अच्छा है। मैं निश्चित रूप से आने वाले सालों में भाग लेना चाहूंगा।"

चेक गणराज्य के डालिबोर स्वर्सिना ने भी टेनिस प्रीमियर लीग की प्रशंसा करते हुए कहा, "अब तक यह बहुत अच्छा रहा है। सुविधाएं, होटल और व्यवस्थापक अच्छे हैं। हमें यहां बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक टीम के तौर पर हम सकारात्मक हैं। मेरा लक्ष्य टीम को सेमी-फाइनल तक पहुंचाना है।"

स्वर्सिना ने लीग के प्रारूप की तारीफ करते हुए कहा, "यह बहुत ही अलग है, बहुत तेज, बहुत मजेदार और एंटरटेनिंग। आप एक के बाद एक अलग-अलग अच्छे खिलाड़ी को देखते हैं। यह फैंस के लिए भी अच्छा है। भारत एक विशेष देश है। मुझे यहां आना बहुत पसंद है और मैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी यहां आने और इस इवेंट में हिस्सा लेने की सलाह दूंगा, खासकर उन लोगों को जो अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं।"

