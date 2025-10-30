टेनिस प्रीमियर लीग ने टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट 2025 की घोषणा की

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में टेनिस जगत को बढ़ावा देते हुए, टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) ने टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट 2025 की वापसी की घोषणा की है। देश भर के सर्वश्रेष्ठ युवा टेनिस खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट 2025 एक प्रमुख प्रतियोगिता है जो भारत में तीन अलग-अलग चरणों में खेली जाएगी।

टीपीएल रेस टू गोल्ड मास्टर्स की शुरुआत 15 और 16 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के डीएलटीए स्टेडियम में नॉर्थ जोन से होगी, और उसके बाद 22 और 23 नवंबर, 2025 को अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में गुजरात लेग होगा। आखिरी चरण 29 और 30 नवंबर, 2025 को मुंबई के एमएसएलटीए स्टेडियम, महाराष्ट्र में खेला जाएगा। तीनों मास्टर्स टूर्नामेंट संबंधित राज्य टेनिस संघों—गुजरात राज्य टेनिस संघ, महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ, दिल्ली लॉन टेनिस संघ, और हरियाणा टेनिस संघ—के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं।

रेस टू गोल्ड मास्टर्स जोन के अंडर-10 लड़के और लड़कियां, अंडर-12 लड़के और लड़कियां, अंडर-14 लड़के और लड़कियां, और पुरुष और महिला ओपन श्रेणियों के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ियों को ₹75,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। चैंपियनों को टेनिस प्रीमियर लीग के आगामी सातवें सीजन के दौरान टेलीविजन पर लाइव सम्मानित भी किया जाएगा, जो 9 से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के सबसे बड़े टेनिस मंचों में से एक पर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा।

विजेताओं को भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना से बातचीत करने और टीपीएल सीजन 7 के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों, जैसे लुसियानो डार्डेरी, आर्थर रिंडरकनेच, कोरेंटिन मौटेट, एलेक्जेंडर मुलर और श्रीवल्ली भामिदीपती के साथ खेलने का मौका मिलेगा।

टेनिस प्रीमियर लीग के सह-संस्थापक कुणाल ठाकुर ने कहा, "रेस टू गोल्ड मास्टर्स हमारी सबसे गौरवपूर्ण पहलों में से एक है क्योंकि यह सीधे तौर पर जमीनी स्तर के टेनिस को पेशेवर सर्किट से जोड़ता है और इन युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान दिलाता है। टीपीएल ऐप पर युवा खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है और यह टूर्नामेंट उन्हें पहचान दिलाने का एक रास्ता प्रदान करता है।"

सह-संस्थापक मृणाल जैन ने कहा, "हमारा लक्ष्य हमेशा से पूरे भारत में टेनिस को अधिक सुलभ और महत्वाकांक्षी बनाना रहा है। टीपीएल मास्टर्स देश के हर कोने के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को टीवी पर लाइव पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के सामने प्रतिस्पर्धा करने, आगे बढ़ने और सम्मान पाने का अवसर प्रदान करके इस दृष्टिकोण को और मजबूत करता है।"

टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस, जो रेस टू गोल्ड पहल के एक बड़े प्रवर्तक और समर्थक रहे हैं, ने कहा, "रेस टू गोल्ड मास्टर्स भारत के टेनिस पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का एक शानदार मंच रहा है। युवा खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा, मान्यता और छात्रवृत्ति प्रदान करने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अगली पीढ़ी के चैंपियनों को भी प्रोत्साहन मिलता है।"

टेनिस प्रीमियर लीग एशिया की सबसे बड़ी टेनिस लीग है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय टेनिस सितारों के साथ-साथ भारत की शीर्ष प्रतिभाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और महेश भूपति जैसे टेनिस दिग्गजों के साथ-साथ रकुल प्रीत सिंह और सोनाली बेंद्रे बहल जैसी बॉलीवुड हस्तियों द्वारा समर्थित, टीपीएल खेल, मनोरंजन और व्यावसायिक नेताओं को प्रतिस्पर्धा और जुड़ाव के एक अनूठे मिश्रण में एक साथ लाता है।

