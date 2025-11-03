तीन मौके, जब टूर्नामेंट में 3 मैच गंवाकर विश्व कप जीती टीम

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मैच को अपने नाम किया। महिलाओं और पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप में ऐसा तीसरी बार हुआ, जब किसी टीम ने तीन मैच गंवाने के बावजूद खिताब अपने नाम किया।

पुरुष वनडे विश्व कप 1992 में सबसे पहले ऐसा हुआ था। तब पाकिस्तान की टीम को अपने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 रन से मुकाबला अपने नाम किया। एडिलेड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला बेनतीजा रहा।

इसके बाद पाकिस्तान को भारत के हाथों 43 रन से मात झेलनी पड़ी। अगले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 20 रन से मुकाबला अपने नाम किया। पाकिस्तान की टीम अब तक तीन मुकाबले गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से उसने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भी उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम थी, जिसके खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मैच में प्रवेश किया।

इसके बाद पुरुष वनडे विश्व कप 2019 में ऐसा हुआ था। इस विश्व कप को इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक फाइनल में बाउंड्री के आधार पर जीता था।

इस विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रन से जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ नॉटिंघम में 14 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। यहां से इंग्लैंड ने बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन अगले दो मुकाबलों में उसे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली।

इंग्लैंड ने ग्रुप चरण के अगले दो मैच भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर मेजबान टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था।

अब महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऐसा हुआ था। यह महिला विश्व कप में पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने तीन मैच गंवाकर भी खिताब अपने नाम किया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रन से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से हराया। शुरुआती दो जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी।

ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए यहां से सेमीफाइनल में प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन उसने न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबला बारिश के चलते मुकाबला बेनतीजा रहा।

सेमीफाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम थी, जिसे 5 विकेट से शिकस्त देने के बाद साउथ अफ्रीका को 52 रन से मात देकर भारत ने पहली बार महिला विश्व कप खिताब अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस