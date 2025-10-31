तीन मौके, जब महिला वनडे मैच में चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर

नवी मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच को 5 विकेट से जीता। इसी के साथ भारत ने खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से होगा।

गुरुवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की। यह रनों के लिहाज से महिला वनडे मैच में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी है। सिर्फ 3 ही टीमें 300+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महिला वनडे में जीत दर्ज कर सकी हैं।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवरों में 338 रन ऑलआउट हो गई। इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 3 छक्कों और 17 चौकों के साथ 119 रन की पारी खेली, जबकि एशले गार्डनर ने 45 गेंदों में 63 रन बनाए। भारत की ओर से श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में भारत ने 48.3 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला जीत लिया। जेमिमा रोड्रिगेज ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की। जेमिमा 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ 127 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 88 गेंदों में 89 रन की पारी खेली।

इसी विश्व कप 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 48.5 ओवरों में 330 रन पर समेट दिया था, जिसके बाद 49 ओवरों में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाकर जीत दर्ज की।

17 अप्रैल 2024 को साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 301 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 147 गेंदों में नाबाद 184 रन बनाए।

इसके जवाब में श्रीलंका ने 44.3 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान चामरी अथापथु ने 195 रन की नाबाद पारी खेली थी।

--आईएएनएस

आरएसजी