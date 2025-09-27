तीन मौके, जब 200 रन बनाकर टाई हुआ टी20 मुकाबला

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला टाई हुआ, जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया। टी20 फॉर्मेट में पूर्ण सदस्य देशों के बीच ऐसा तीसरी बार था, जब 200 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच बराबरी तक पहुंचा। आइए, इन तीनों मुकाबलों के बारे में जानते हैं।

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया : 28 फरवरी 2010 को न्यूजीलैंड ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 214 रन बनाए। टीम को यहां तक पहुंचाने में ब्रेंडन मैकुलम का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 56 गेंदों में 8 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 116 रन की नाबाद पारी खेली।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइकल क्लार्क और कैमरून व्हाइट के अर्धशतकों के दम पर 20 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में मैच अपने नाम किया।

भारत बनाम अफगानिस्तान : 17 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 8 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए। टीम इंडिया ने कप्तान की शतकीय पारी की बदौलत 212/4 का स्कोर खड़ा किया।

इसके जवाब में अफगान टीम ने भी निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 212 रन बनाए। टीम के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, कप्तान इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नाइब ने अर्धशतक जड़े।

मामला सुपर ओवर तक पहुंचा, जिसमें अफगानिस्तान ने 16 रन बना दिए। इसके जवाब में भारत ने भी इतने ही रन बनाए। मैच के नतीजे के लिए खेल दूसरे सुपर ओवर तक पहुंचा, जिसमें भारत ने 11 रन बनाकर जीत दर्ज की।

भारत बनाम श्रीलंका : 26 सितंबर 2025 को दुबई में एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। ठीक यही स्कोर श्रीलंका ने भी बनाया और मैच सुपर ओवर तक पहुंचा।

श्रीलंकाई टीम सुपर ओवर में मात्र 2 रन बना सकी और भारत ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर जीत दर्ज कर ली।

--आईएएनएस

