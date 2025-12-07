तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बने यशस्वी जायसवाल

विशाखापत्तनम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। अपने वनडे करियर के चौथे ही मुकाबले में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीसरे वनडे मुकाबले में शतकीय पारी खेली, जिसके साथ वह तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट फॉर्मेट में 7 शतक जमाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उनके नाम 1 शतक दर्ज है।

यशस्वी जायसवाल से पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा चुके थे।

यशस्वी जायसवाल ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 121 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 116 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 155 रन जुटाए, जबकि विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 रन की अटूट साझेदारी की।

यशस्वी जायसवाल की इस शानदार पारी के दम पर भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले को 9 विकेट से जीतकर तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में 270 रन पर सिमट गई।

मेहमान टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने 89 गेंदों में 6 छक्कों और 8 चौकों के साथ सर्वाधिक 106 रन बनाए। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत ने सिर्फ 39.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया, जबकि रोहित शर्मा ने 73 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 75 रन की पारी खेली। इनके अलावा, विराट कोहली ने 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए।

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 विकेट से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी। ऐसे में तीसरा वनडे मैच निर्णायक बन गया था।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी