'टेन एक्सयू' के साथ तेंदुलकर ने रखा स्पोर्ट्स ब्रांड इंडस्ट्री में कदम

Oct 10, 2025, 02:31 PM

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान के बाद अब स्पोर्ट्स ब्रांड इंडस्ट्री में कदम रखा है। उन्होंने शुक्रवार को मुंबई में 'टेन एक्सयू' नाम से एक नया स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'शतकों का शतक' जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए हर खेल के लिए 'स्पोर्ट्स शूज' और 'टी-शर्ट' लॉन्च की हैं।

लॉन्चिंग के दौरान सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स एंकर गौरव कपूर के साथ बातचीत में अपने दौर को याद करते हुए कहा, उस दौरान श्रीलंका दौरे हुआ करते थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई सुविधाएं नहीं थीं। कोई इनडोर नेट नहीं था। उस दौरान हमारे पास जो भी सुविधाएं मौजूद होतीं, उसका सर्वोत्तम उपयोग करते। हमारे पास बेहतरीन सुविधाएं नहीं थीं। खेल के प्रति जुनून और प्यार ने ही हमें आगे बढ़ाया।

पत्रकारों के साथ बातचीत में सचिन तेंदुलकर ने कहा, "टेन एक्सयू प्रोडक्ट को तैयार करने में लंबा समय लगा है। हमने 18 महीनों का लंबा इंतजार किया। मैंने हमेशा कहा है कि भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने देश को खेल प्रेमी देश से बदलकर खेल खेलने वाला देश बनाना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, "क्रिकेट शूज मेरे लिए खास हैं। अपनी जर्नी के दौरान मैंने जिन चीजों की कमी महसूस की, मेरी पूरी कोशिश रही है कि उन सभी कमियों को दूर किया जाए। क्रिकेट शूज के साथ-साथ हमने और भी कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं।"

सचिन तेंदुलकर ने अपने इस वेंचर के लिए स्विगी इंस्टामार्ट के पूर्व प्रमुख कार्तिक गुरुमूर्ति से हाथ मिलाया है। स्विगी के पूर्व अधिकारी कारन अरोड़ा भी सह-संस्थापक के रूप में जुड़े हैं।

सचिन तेंदुलकर से पहले विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी अपने स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं। इस वेंचर की स्थापना ऐसे समय में हुई, जब खेल और फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है।

