Pawan Sehrawat Captain Tamil Thalaivas : तमिल थलाइवाज ने पवन सहरावत को कप्तान चुना, अर्जुन देशवाल होंगे उप-कप्तान

Aug 14, 2025, 06:44 AM
चेन्नई:  तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के लिए पवन सहरावत को कप्तान चुना है, जबकि अर्जुन देशवाल टीम के उप-कप्तान होंगे।

पीकेएल सीजन 9 में तमिल थलाइवाज ने पवन सहरावत को 2.26 करोड़ रुपये में साइन किया था, जिसके बाद वह प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।

 

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए, पवन ने 2019 साउथ एशियन गेम्स और 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पवन सहरावत ने पिछले सीजन 13 मुकाबलों में 134 प्वाइंट्स अपने नाम किए थे।

 

अपने कप्तान के बारे में हेड कोच संजीव बालयान ने कहा, "पवन लीग के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। दबाव संभालने के साथ अपने साथियों को प्रेरित करने और अहम मौकों पर प्रदर्शन करने की क्षमता पवन को इस सीजन तमिल थलाइवाज का आदर्श कप्तान बनाती है।"

 

वहीं, पीकेएल की रेड मशीन कहलाने वाले अर्जुन देशवाल एक शानदार रेडर हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले पवन वर्तमान में राज्य पुलिस बल में बतौर डीएसपी कार्यरत हैं। पवन चीन के हांग्जो में एशियन गेम्स-2022 में भारतीय टीम के साथ गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।

 

उप-कप्तान अर्जुन देशवाल को लेकर हेड कोच ने कहा, "मुझे अर्जुन के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं जानता हूं कि वह खेल में कितनी लगन, अनुशासन और संतुलन लेकर आते हैं। अर्जुन मैदान के अंदर और बाहर एक स्वाभाविक लीडर हैं। वह पवन के साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं।"

 

कप्तान और उप-कप्तान के नामों का ऐलान करते हुए तमिल थलाइवाज ने सीजन 12 के लिए अपनी मुख्य किट भी लॉन्च की है।

 

तमिल थलाइवाज की टीम: मोईन शफाघी, हिमांशु, सागर, नितेश कुमार, नरेंद्र, रौनक, विशाल चहल, आशीष, अनुज कालूराम गावड़े, धीरज रवींद्र बैलमारे, पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल, अलीरेजा खलीली, मोहित और सुरेश जाधव।

 

 

