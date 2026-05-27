तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन ने शतरंज खिलाड़ी वैशाली को दी 10 लाख की आर्थिक मदद

चेन्नई, 27 मई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए शतरंज खिलाड़ी वैशाली को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

लोक निर्माण एवं खेल मंत्री आधव अर्जुन ने बुधवार को नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु की शतरंज खिलाड़ी वैशाली को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। विशेष रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है और उनकी खेल संबंधी जरूरतों के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जा रही है।

चैंपियंस डेवलपमेंट स्कीम (सीडीएस) के तहत 20 साल से कम उम्र के राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन किया जाता है और उन्हें प्रति वर्ष 4 लाख रुपए तक की आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में स्पोर्टस ड्रेस, खेल उपकरण, विदेशों में प्रशिक्षण और विदेशों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने जैसे खर्च शामिल हैं।

इसके अलावा, 'मेडल इंसेंटिव फॉर इंटरनेशनल मीट्स स्कीम' (एमआईएमएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की क्षमता रखने वाले एथलीटों को प्रति वर्ष 12 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता खेल उपकरण और सामग्री खरीदने, विदेशों में प्रशिक्षण लेने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए दी जाती है।

इसी तरह, बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए बनी 'एलीट स्कीम' के तहत, उन एथलीटों को जरुरत के हिसाब से मदद दी जाती है, जिनमें ओलंपिक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतने की काबिलियत होती है। इस स्कीम के तहत, हर एथलीट हर साल 30 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद पाने का हकदार होता है।

इस संबंध में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 'एलीट योजना' के तहत तमिलनाडु की शतरंज खिलाड़ी वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार, राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय और विश्व-स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है।

इस कार्यक्रम में युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के सचिव आईएएस सज्जन सिंह आर चव्हाण, तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आईएएस जे मेघनाथ रेड्डी, जिला राजस्व अधिकारी आर सुमन, महाप्रबंधक एल सुजाता और अन्य सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

--आईएएनएस

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