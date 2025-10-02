टिम रॉबिनसन अंतर्राष्ट्रीय टी20 में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के सातवें बल्लेबाज बने

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। बुधवार को सीरीज का पहला मुकाबला बे ओवल में खेला गया। मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रही। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला था। 16.3 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच 6 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम रॉबिनसन ने नाबाद शतक लगाकर क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

टिम रॉबिनसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। दाहिने हाथ के इस बल्लेबाज ने 66 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 106 रन की पारी खेली। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में शतक लगाने वाले वह न्यूजीलैंड के सातवें बल्लेबाज बने।

टिम रॉबिनसन से पहले न्यूजीलैंड के लिए छह बल्लेबाज टी20 में शतक लगा चुके हैं।

न्यूजीलैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो के नाम है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 3 शतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 109 है। पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम, पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल, सलामी बल्लेबाज फिन एलेन, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 शतक लगाए हैं। ऑलराउंडर मार्क चैपमैन ने 1 शतक लगाया है।

न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे बड़ी पारी फिन एलेन के नाम है। एलेन ने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 137 रन की पारी खेली थी। इसके बाद पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम का नंबर है। मैक्कुलम का टी20 में सर्वाधिक स्कोर 123 है।

न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मार्टिन गप्टिल के नाम है। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 2009 से 2022 के बीच 122 मैचों की 118 पारियों में 2 शतक और 20 अर्धशतक लगाते हुए 3,531 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

पीएके