टॉम लैथम और रचिन रवींद्र का शतक, वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 481 रन की बढ़त बनाई

क्राइस्टचर्च, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज के साथ हेग्ले ओवल में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी पारी में कप्तान और सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और ऑलराउंडर रचिन रवींद्र के शतक की बदौलत न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 481 रन की हो गई है।

न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन बना लिए हैं। विल यंग 21 और माइकल ब्रेसवेल 6 रन बनाकर खेल रहे हैं।

न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत बिना किसी विकेट के नुकसान के 32 रन से शुरू की थी। पहला झटका 84 के स्कोर पर डेवन कॉन्वे के रूप में लगा। कॉन्वे 7 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद लैथम और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रचिन रवींद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए 279 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया।

लैथम ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक लगाया। वह 250 गेंद पर 145 रन की पारी खेलकर आउट हुए। रचिन रवींद्र ने भी टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाया। वह 185 गेंद पर 1 छक्का और 27 चौकों की मदद से 176 रन बनाकर आउट हुए। रवींद्र दोहरे शतक का मौका चूक गए।

न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय 4 विकेट पर 417 रन बनाए थे। पहली पारी में मिली 64 रन की बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 481 रन की हो गई है।

इसके पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 231 रन पर सिमट गई थी। वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 167 रन पर सिमट गई थी और 64 रन से पिछड़ गई थी। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने 5 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके