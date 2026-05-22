टीम को सही समय पर लय पाते देखकर खुश हूं: शुभमन गिल

अहमदाबाद, 22 मई (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वह अपनी टीम को सही समय पर लय वापस पाते देखकर बहुत खुश हैं। गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 89 रनों से हराने के साथ ही अंक तालिका में टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली।

इस मुकाबले में जीटी के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। बल्लेबाजी में साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर ने अर्धशतकीय पारी खेली, तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान की तिकड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया।

जीत के बाद कप्तान गिल ने कहा, "प्लेऑफ में जाना बहुत जरूरी है। टीम को सही समय पर लय पाते देखकर खुश हूं। मैं जिस तरह से बैटिंग कर रहा हूं, उससे बहुत खुश हूं। जब भी आप आउट होते हैं, तो आपको लगता है कि आप और कर सकते हैं। हां, फील्डिंग पिछले मैच से बेहतर थी। जब आप इतना अहम मैच खेल रहे होते हैं, तो भावनाएं बाहर आ जाती हैं। गर्दन पूरी तरह से ठीक है।"

गिल से जब बतौर कप्तान पिछले सीजन और आईपीएल 2026 में अंतर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "यह उन अच्छी चीजों को जारी रखने के बारे में है जो हम कर रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। पिछले सीजन भी 12 मुकाबलों के बाद, हम नंबर एक पर थे, लेकिन पिछले दो मैच हार गए और टॉप दो में जगह नहीं बना सके थे।

गिल ने आगे कहा, "दोनों मैच यहीं थे और हमने आखिरी मैच भी इसी विरोधी टीम के खिलाफ खेला था, और उन्होंने 230 रन बनाए थे, और मुझे लगता है कि हम 110-120 रन पर आउट हो गए थे। तो, इस मैच में जाते समय कुछ ऐसा लगा जैसे पहले जैसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में हमने कुछ अलग किया है। हम पिछले साल भी लगातार टॉप दो में थे और इस साल भी। फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूं जो आए और हमें सपोर्ट किया।” सीएसके के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने रनों के लिहाज से आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

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