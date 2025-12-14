टीम जहां भी मुझे बल्लेबाजी करने के लिए कहेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं: तिलक वर्मा

धर्मशाला, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को धर्मशाला में टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाना है। इस मैच से पहले भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा है कि मानसिक रूप से मजबूत होने से बल्लेबाज बैटिंग ऑर्डर में किसी भी पोजीशन पर सफल हो सकता है। टीम उन्हें जिस क्रम पर बल्लेबाजी के लिए कहेगी, वो उसके लिए तैयार हैं।

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले मे 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अक्षर पटेल को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। इस बदलाव को देखकर सभी हैरान रह गए थे। अक्षर लय हासिल करने में संघर्ष करते दिखे। वह सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रन से अपने नाम किया।

तिलक ने तीसरे टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ओपनर्स को छोड़कर सभी फ्लेक्सिबल हैं। हर कोई फ्लेक्सिबल है और कहीं भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। मैं 3, 4, 5, 6, या कहीं भी बैटिंग करने के लिए तैयार हूं। टीम जहां भी मुझे बल्लेबाजी करने के लिए कहेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। हर कोई जानता है कि वे हर बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबल है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप किसी भी नंबर पर अच्छा कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं टीम के लिए कहीं भी बैटिंग करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। दूसरे खिलाड़ी भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम वही फैसले ले रहे हैं जो हमें लगता है कि टीम के लिए फायदेमंद होंगे।"

अक्षर पटेल को तीन नंबर पर भेजने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर तिलक ने कहा, "यह स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया है, उन्होंने उस पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है। यह कभी-कभी एक-दो मैचों में होता रहता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर टीम को लगता है कि यह उस स्थिति में सबसे अच्छा है, तो टीम के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी आगे जाता है।"

--आईएएनएस

