टीम इंडिया की मुख्य प्रायोजक बनी 'अपोलो टायर्स', बीसीसीआई ने किया ऐलान

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को अपोलो टायर्स का नाम टीम इंडिया के नए प्रमुख प्रायोजक के रूप में घोषित किया। अपोलो ने टीम इंडिया के प्रमुख प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को रिप्लेस किया है।

बीसीसीआई और आपोलो टायर्स के बीच यह समझौता ढाई साल के लिए हुआ है और मार्च 2028 में समाप्त होगा। समझौते के मुताबिक, अपोलो टायर्स का लोगो सभी प्रारूपों में भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों की जर्सी पर दिखाई देगा।

बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह अपोलो टायर्स का भारतीय क्रिकेट में पहला कदम है, जो देश के साथ गहराई से जुड़े खेल के साथ जुड़ने का एक रणनीतिक कदम है।

विज्ञप्ति के मुताबिक, "कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद हासिल की गई यह नई साझेदारी प्रायोजन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है, जो भारतीय क्रिकेट की व्यापक और बढ़ती व्यावसायिक अपील को प्रदर्शित करती है।"

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "अपोलो टायर्स का हमारे नए प्रायोजक के रूप में आना हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। हम भारतीय क्रिकेट में अपोलो के पहले प्रमुख प्रायोजन को लेकर उत्साहित हैं, जो इस खेल की अद्वितीय पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। यह एक व्यावसायिक समझौते से कहीं बढ़कर है। यह दो संस्थानों के बीच एक साझेदारी है, जिन्होंने लाखों लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है।"

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "अपोलो टायर्स का हमारे नए प्रमुख प्रायोजक के रूप में स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो भारत की दो सबसे शक्तिशाली और स्थायी विरासतों भारतीय क्रिकेट की अटूट भावना और अपोलो टायर्स की अग्रणी विरासत, को एक साथ ला रहा है। बोली प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धी प्रकृति बीसीसीआई और टीम इंडिया के वैश्विक ब्रांड में बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाती है। हमें विश्वास है कि यह साझेदारी आपसी विकास और सफलता के लिए प्रेरक साबित होगी।"

अपोलो टायर्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नीरज कंवर ने कहा, "टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह साझेदारी राष्ट्रीय गौरव, उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने और अपोलो को हमारी श्रेणी में एक सच्चे नेता के रूप में प्रदर्शित करने के साथ-साथ भारतीय खेलों को सर्वोच्च स्तर पर समर्थन देने और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए अविस्मरणीय पल बनाने के लिए है।"

--आईएएनएस

पीएके/