टोक्यो डेफलिंपिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीटों को दी बधाई

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफलिंपिक्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथलीटों पर पूरे देश को गर्व है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफलिंपिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए हमारे डेफलिंपियंस को बहुत-बहुत बधाई। 9 गोल्ड सहित 20 मेडल की अब तक की सबसे अच्छी मेडल टैली के साथ, हमारे एथलीटों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पक्के इरादे और लगन से शानदार नतीजे मिल सकते हैं। हर एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ को बधाई। पूरे देश को आप सभी पर गर्व है।"

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भी एथलीटों को उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई दी है।

खेल मंत्री ने एक्स पर लिखा, "25वें समर डेफलिंपिक्स 2025 में भारत चमका। हमारे एथलीटों के रिकॉर्ड 20 मेडल उनके धैर्य, हिम्मत और लचीलेपन को दिखाते हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोचे हुए सबको साथ लेकर चलने वाले स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करती है।"

डेफलिंपिक्स का आयोजन 15 से 26 नवंबर तक टोक्यो में हुआ था। आयोजन में भारत से 73 एथलीटों ने भाग लिया, जो 11 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल था, जिसमें 45 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल थीं।

भारतीय टीम का श्रेष्ठ प्रदर्शन निशानेबाजी में देखने को मिला। निशानेबाजी में भारत ने 16 पदक जीते। इसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत, और 3 कांस्य पदक रहे। इसके अलावा, गोल्फ में 1 स्वर्ण, कुश्ती में 2 पदक, और कराटे में एक पदक जीता।

भारत ने ब्राजील में 2021 में आयोजित आखिरी डेफलिंपिक्स में पांच पदक जीते थे, जिनमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, और 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीएके