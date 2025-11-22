खेल

तैजुल इस्लाम बांग्लादेश के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बने, शाकिब अल हसन को पछाड़ा

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। आयरलैंड के खिलाफ मीरपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने कमाल कर दिया। तैजुल बांग्लादेश के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन को पछाड़ा।

तैजुल इस्लाम ने शनिवार को आयरलैंड की दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। पहला विकेट लेते ही वह बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस्लाम ने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को पछाड़ा।

2014 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले तैजुल इस्लाम ने 57 मैचों की 102 पारियों में 249 विकेट झटके हैं। इस दौरान 17 बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट उन्होंने लिए हैं। उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 39 रन देकर 8 विकेट रहा है।

इस्लाम के विकेटों की संख्या रविवार को बढ़ सकती है। रविवार को बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पांचवां दिन है।

तैजुल इस्लाम ने 20 वनडे में 31 और 2 टी20 में 1 विकेट लिए हैं।

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने 2007 से 2024 के बीच खेले 71 टेस्ट की 121 पारियों में 246 विकेट लिए हैं। वह टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं। 56 टेस्ट में 209 विकेट लेकर मेहदी हसन मिराज तीसरे, 2000 से 2008 के बीच 33 टेस्ट में 100 विकेट लेकर मोहम्मद रफीक चौथे और पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा 36 टेस्ट में 78 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर हैं।

टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश के शीर्ष पांच सफल गेंदबाजों में तीन बाएं हाथ के स्पिनर हैं। मेहदी हसन दाएं हाथ से ऑफ स्पिन करते हैं, जबकि मुर्तजा तेज गेंदबाज थे।

आयरलैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश बड़ी जीत की ओर है। रविवार को आयरलैंड को जीत के लिए 333 रन बनाने हैं और उसके पास 4 विकेट शेष हैं।

