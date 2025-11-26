खेल

टेंबा बावुमा ने की हैंसी क्रोनिए की बराबरी, 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती दक्षिण अफ्रीका

Nov 26, 2025, 11:02 AM
गुवाहाटी, 26 नवंबर (आईएएनएस)। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा दिया। टेस्ट रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में जीत के साथ ही 0-2 से सीरीज अपने नाम कर ली है। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका 30 रन से जीती थी।

दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 1999-2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से हराया था। उस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिए थे, जबकि भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे।

हैंसी क्रोनिए के बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाले टेंबा बावुमा दक्षिण अफ्रीका के दूसरे कप्तान बन गए हैं।

गुवाहाटी टेस्ट में जीत के साथ टेंबा बावुमा का बतौर कप्तान टेस्ट न हारने का रिकॉर्ड भी बरकरार रहा।

गुवाहाटी टेस्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेनुरन मुथुसामी के 109 और मार्को जानसेन के 93 रन की बदौलत 489 रन बनाए थे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए थे।

भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर सिमट गई थी और 288 रन से पिछड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6, सिमोन हार्मर ने 3 और केशव महाराज ने 1 विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी में मिले 288 रन की बढ़त के आधार पर भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 140 पर सिमट गई और 408 रन के अंतर से टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार गले लगा बैठी। दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका के लिए सिमोन हार्मर ने 37 रन देकर 6 विकेट लिए। केशव महाराज ने 2, मार्को जानसेन और सेनुरन मुथुसामी ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके

