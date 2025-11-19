खेल

टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका

Nov 19, 2025, 06:19 AM

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया था जिसमें भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। टेंबा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 0-1 से आगे हैं। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के पास गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट को जीतकर पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाएगा। सीरीज में बढ़त बना चुकी दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। अगर ऐसा होता है, तो टेंबा बावुमा पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

हैंसी क्रोनिए दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी। इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

गुवाहाटी टेस्ट जीतने में अगर दक्षिण अफ्रीका कामयाब रहती है, तो सीरीज उसके नाम होगी ही, कप्तान टेंबा बवुमा भी हैंसी क्रोनिये के बाद टीम के दूसरे कप्तान बन जाएंगे, जिन्होंने भारत में टेस्ट सीरीज जीती हो।

कोलकाता टेस्ट जीतकर बवुमा पहले ही दक्षिण अफ्रीका के भारत में 15 साल से टेस्ट जीत के सूखे को समाप्त कर चुके हैं।

टेंबा बावुमा टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन कप्तान बनकर उभरे हैं। बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने एक भी टेस्ट नहीं गंवाया है। बावुमा ने 11 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की है। इसमें 10 मैचों का परिणाम टीम के पक्ष में रहा है। एक मैच ड्रा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके

