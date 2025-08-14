खेल

टी20 विश्व कप 2026 में पावरप्ले में गेंदबाजी करना चाहता हूं : ग्लेन मैक्सवेल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 14, 2025, 11:48 AM

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, मैक्सवेल एक प्रभावी स्पिनर भी हैं। वह कई बार अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला चुके हैं। आगामी टी20 विश्व कप में भी वह बतौर गेंदबाज टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।

मैक्सवेल ने गुरुवार को केर्न्स में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए पावरप्ले में गेंदबाजी करना चाहता हूं। इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि उपमहाद्वीप में पारी की शुरुआत में बतौर स्पिनर आप फायदा उठा सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि मुझे पावरप्ले में गेंदबाजी करना और विकेट लेना पसंद है। विकेट लेने से मुझे हैरानी और खुशी दोनों होती है। लेकिन, मैं टीम के लिए इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करता हूं।

ग्लेन मैक्सवेल के लिए पावरप्ले में गेंदबाजी कोई नई बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भी वह शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन, टी20 विश्व कप 2026 में बतौर स्पिनर प्रभावी भूमिका निभाना चाहते हैं।

36 साल के ग्लेन मैक्सवेल के लिए टी20 विश्व कप 2026 आखिरी हो सकता है। ऐसे में वह न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर साबित होना चाहते हैं।

ग्लेन मैक्सवेल टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। वह विस्फोटक बल्लेबाज होने के साथ-साथ बेहतरीन क्षेत्ररक्षक और स्पिन गेंदबाज हैं। टी20 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके नाम सर्वाधिक शतक और छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।

2012 में टी20 फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले मैक्सवेल ने अब तक 123 मैचों में 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाते हुए 2,771 रन बनाए हैं और 49 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...