टी20 विश्व कप 2026 के लिए कौन सी टीम का नाम देखकर चौंके रोहित शर्मा?

Nov 26, 2025, 05:56 AM

मुंबई, 26 नवंबर (आईएएनएस)। टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में किया गया। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा को अगले टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा इस मौके पर मौजूद थे। रोहित ने विश्व कप में इटली के होने पर हैरानी जताई।

रोहित शर्मा ने कहा, "मैं उन्हें देखकर काफी हैरान हूं। उम्मीद है कि यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया से भी कई टीमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, जो इस खेल के लिए एक बड़ी चीज रहने वाली है।"

टी20 विश्व कप 2026 के लिए जारी शेड्यूल में इटली का नाम भी है। इटली पहली बार विश्व कप का हिस्सा है।

विश्व कप में हिस्सा ले रही अन्य टीमों के लिए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "जितनी भी टीमें हिस्सा ले रही हैं, वह सब काफी अच्छी हैं, और आप किसी को भी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते हैं।"

टी20 विश्व कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह पहला मौका है जब टी20 विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 5-5 की संख्या में 4 ग्रुप में बांटा गया है।

अगले टी20 विश्व कप में भारत के चैंपियन बनने की संभावना पर रोहित शर्मा ने कहा, "आईसीसी का खिताब जीतना कभी भी आसान नहीं होता है। पिछले विश्व कप में हमने जादुई प्रदर्शन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खिलाड़ी इस बार भी ऐसा कर पाएंगे।"

भारत को टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया, और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय टीम 7 फरवरी को यूएसए, 12 फरवरी को नामीबिया, 15 फरवरी को कोलंबो, और 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी।

विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है।

