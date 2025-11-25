टी20 विश्व कप: 15 फरवरी को भारत-पाक के बीच 'हाईवोल्टेज' मुकाबला, जानें टीम इंडिया का शेड्यूल

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने जा रहे इस टूर्नामेंट को 8 अलग-अलग वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है।

टी20 विश्व कप 2026 में 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम को ग्रुप-ए में शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, नीदरलैंड, यूएसए, और नामिबिया की टीमें हैं।

भारतीय टीम 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, जिसके बाद उसे 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ना है। इसके बाद टीम इंडिया 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मैच में आमने-सामने होगी। 18 फरवरी को टीम इंडिया के सामने नीदरलैंड की चुनौती होगी।

सह-मेजबान श्रीलंका को 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है, जिसमें जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड की टीमें भी हैं।

ग्रुप-सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली को शामिल किया गया है। इटली ने पहली बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है। ग्रुप-डी में न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई को शामिल किया गया है।

भारत ने साल 2007 और 2024 में टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में भारतीय टीम इस विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। रोहित शर्मा को विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) और पल्लिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) में खेले जाने हैं।

इस साल की शुरुआत में भारत या पाकिस्तान की ओर से होस्ट किए जाने वाले मल्टी-नेशन टूर्नामेंट के लिए हुए एक एग्रीमेंट के चलते आईसीसी के पास सेमीफाइनल और फाइनल के लिए दूसरे विकल्प भी हैं।

अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है, तो यह टीम अपना सेमीफाइनल और फाइनल कोलंबो में खेलेगी। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता है, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 8 मार्च को फाइनल मैच की मेजबानी करेगा। मुंबई और कोलकाता में सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे।

