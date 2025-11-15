टी20: वैभव सूर्यवंशी के विराट शतक की बदौलत भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से हराया

दोहा, 14 नवंबर (आईएएनएस)। एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से हरा दिया। भारतीय टीम के जीत के हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जितेश शर्मा रहे। भारतीय टीम ने यूएई को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया था। यूएई निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बना सकी।

298 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई का टॉप ऑर्डर बिखर गया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शोएब खान एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला कर सके। शोएब 41 गेंद पर 63 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 और सैयद हैदर ने 20 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मंयक राजेश कुमार ने 18 रन बनाए।

भारतीय टीम के लिए गुरजपनीत सिंह ने 3 और हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए।

भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक शतक और कप्तान जितेश शर्मा के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे।

सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 144 रन की असाधारण पारी खेली। इस दौरान इस युवा बल्लेबाज ने महज 32 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। टी20 में वैभव का यह दूसरा शतक है। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 35 गेंद पर शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी के अलावा, कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 83 रन की पारी खेली। इसके अलावा, नमन धीर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए।

