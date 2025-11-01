टी20 सीरीज: वेस्टइंडीज की लगातार तीसरी जीत, बांग्लादेश का घर में सूपड़ा साफ

चटगांव, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज जीत ली है। मेजबान बांग्लादेश को शुक्रवार को चटगांव में खेले गए तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 0-3 से अपने नाम की।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन को छोड़कर बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। तंजीद ने 62 गेंद पर 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 89 रन बनाए। वह आठवें विकेट के रूप में 20वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए। दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर सैफ हसन रहे। सैफ ने 22 गेंद पर 23 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। पूरी टीम 20 ओवर में 151 पर सिमट गई।

वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने 3, जेसन होल्डर और खेरी पियरे ने 2-2 और अकील होसेन और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिए। इस मैच में वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप की जगह रोस्टन चेज ही कर रहे थे।

152 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज 52 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, लेकिन रोस्टन चेज और अकीम वायने ऑगस्टे ने चौथे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रख दी। दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा। चेज ने 29 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 50 और ऑगस्टे ने 25 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 50 रन बनाए। रोवमन पॉवेल 5 और गुडाकेश मोती 3 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज ने 16.5 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता।

बांग्लादेश के लिए रिशाद होसेन ने 3 और महेदी हसन और नसुम अहमद ने 1-1 विकेट लिए।

रोस्टन चेज प्लेयर ऑफ द मैच जबकि रोमारियो शेफर्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

--आईएएनएस

पीएके/