टी20 सीरीज : दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया

हरारे, 6 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज में जिम्बाब्वे ने अपनी पहली जीत दर्ज की। शनिवार को हरारे में खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच श्रीलंका ने जीता था। रविवार को खेला जाने वाला आखिरी मैच निर्णायक होगा।

महज 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 27 के स्कोर पर खो दिए थे। यहां पर मैच फंसता हुआ दिख रहा था। लेकिन ब्रायन बेनेट 19, रेयान बर्ल नाबाद 20 और ताशिंगा के नाबाद 21 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। बर्ल और ताशिंगा के बीच 23 रन की अहम साझेदारी हुई।

कम स्कोर के बावजूद श्रीलंका के दुश्मंथा चमीरा ने घातक गेंदबाजी से मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश की। चमीरा ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। लेकिन, उनका अकेला प्रयास श्रीलंका के लिए पर्याप्त नहीं रहा। बिनुरा फर्नांडो ने 1 और महीश तीक्षणा ने 1 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका 17.4 ओवर में 80 रन पर सिमट गई। कामिल मिशारा 20, कप्तान चरिथ असालंका 18 और दाशुन सनाका 15 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका। टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका का यह दूसरा न्यूनतम स्कोर है। इसके पहले जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका 77 पर सिमटी थी।

जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए। रजा ने विपक्षी कप्तान असालंका, कामिंदु मेंडिस और दुश्मंथा चमीरा का विकेट लिया। रजा के अलावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने भी घातक गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 और सीन विलियम्स ने 1 विकेट लिए।

