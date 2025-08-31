टी20 सीरीज : तस्किन अहमद का चौका, बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 8 विकेट से धोया

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने शनिवार को सिलहट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में नीदरलैंड को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ तीन मुकाबलों की सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 से लीड बना ली है।

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी नीदरलैंड की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर सिर्फ 136 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओ'डॉड ने 3.1 ओवरों में 25 रन की साझेदारी की। मैक्स 15 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद विक्रमजीत (4) भी चलते बने।

नीदरलैंड 7.1 ओवरों में दो विकेट गंवाकर महज 38 रन ही बना सकी थी, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला रुक नहीं सका।

तेजा निदामनुरु 26 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि आर्यन दत्त ने 8 गेंदों में 13 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी टीम के लिए तस्किन अहमद ने 28 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट निकाले। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। तस्किन के अलावा, सैफ हसन ने दो और मुस्तफिजुर रहमान ने एक शिकार किया।

आसान टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने महज 13.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

इस टीम ने 26 के स्कोर पर परवेज हुसैन एमोन (15) का विकेट गंवा दिया था, जहां से तंजीद हसन तमीम ने कप्तान लिटन दास के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया।

तंजीद हसन तमीम 24 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में दो चौके शामिल थे।

इसके बाद लिटन दास ने सैफ हसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

कप्तान ने 29 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 54 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि सैफ हसन 19 गेंदों में 36 रन बनाकर नॉटआउट रहे।

नीदलैंड की तरफ से आर्यन दत्त और टिम प्रिंगल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

