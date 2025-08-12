टी20 सीरीज : साउथ अफ्रीका के लिए जीत जरूरी, मफाका से रहना होगा ऑस्ट्रेलिया को सावधान

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच डार्विन में मंगलवार को टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसमें साउथ अफ्रीका के लिए जीत बेहद जरूरी होगी।

ऑस्ट्रेलिया ने तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में अगर साउथ अफ्रीकी टीम दूसरा मैच भी गंवा बैठी, तो उसके लिए सीरीज जीतना असंभव होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में टिम डेविड की शानदार पारी के दम पर 178 रन बनाए थे। डेविड ने 52 गेंदों में आठ छक्कों और चार चौकों की मदद से 83 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से क्वेना मफाका ने चार विकेट अपने नाम किए।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। रयान रिकेल्टन ने 55 गेंदों में 71 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2006 से अब तक 26 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 18 मुकाबले जीते, जबकि आठ में उसे हार का सामना करना पड़ा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरे टी20 मैच में कैमरून ग्रीन और टिम डेविड से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी, जबकि एडम जांपा और बेन ड्वारशुइस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं।

वहीं, रासी वैन डेर ड्यूसेन और देवाल्ड ब्रेविस बल्ले से मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं, जबकि जॉर्ज लिंडे और क्वेना मफाका गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को मुसीबत में डाल सकते हैं।

क्वेना मफाका 150+ की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले में 20 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को इस खिलाड़ी के सामने संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी।

डार्विन में मंगलवार को मौसम साफ बने रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2.45 से होगी। फैंस इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम जांपा, जोश हेजलवुड, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, आरोन हार्डी और मैथ्यू कुहनेमैन।

दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, देवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, रासी वैन डेर ड्यूसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर और नकाबायोमजी पीटर।

--आईएएनएस

आरएसजी