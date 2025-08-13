खेल

टी20 सीरीज : साउथ अफ्रीका की 53 रन से जीत, घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी हार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 07:27 AM

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने डार्विन में मंगलवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच को 53 रन से जीता। यह टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए उसी के घर में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है।

इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब 16 अगस्त को सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 89 रन से टी20 मुकाबला गंवाया था। यह मैच सिडनी में खेला गया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घर पर 37 रन से वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ टी20 मैच हार चुकी है।

12 अगस्त को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए।

टीम 57 रन तक तीन विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया।

ब्रेविस 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों की मदद से 125 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने दो-दो विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई। टीम ने 29 रन तक ट्रेविस हेड (5) और कैमरून ग्रीन (9) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से टिम डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। मार्श 13 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं, डेविड ने 24 गेंदों में चार छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 50 रन की तूफानी पारी खेली। इनके अलावा एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया के खाते में 26 रन जोड़े, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश और क्वेना मफाका ने तीन-तीन शिकार किए। ताबड़तोड़ पारी के लिए ब्रेविस को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...