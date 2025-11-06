खेल

टी20 सीरीज: सेंटनर का अकेला प्रयास असफल, रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 06, 2025, 03:54 AM

ऑकलैंड, 5 नवंबर (आईएएनएस)। पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 रन से हरा दिया। ईडेन पॉर्क ऑकलैंड में खेले गए मैच में जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सीरीज में बढ़त बना ली है।

165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिशेल सेंटनर अकेले लड़े। आखिरी 2 ओवरों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 33 रन की जरूरत थी और 1 विकेट शेष था। सेंटनर ने एक छोर से हिटिंग करते हुए टीम के लिए मैच जीतने की कोशिश की लेकिन वे आखिरी 12 गेंदों में 25 रन बना सके। न्यूजीलैंड को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 157 रन बना सकी। सेंटनर 28 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद लौटे।

टिम रॉबिंसन ने 21 गेंद पर 27 और रचिन रवींद्र ने 19 गेंद पर 21 रन बनाए। डेरिल मिचेल 13 रन बनाकर आउट हुए। शीर्ष क्रम के किसी बल्लेबाज ने क्रीज पर टिकने की कोशिश की होती, तो न्यूजीलैंड इस मैच में जीत दर्ज कर सकता था।

जायडन सिल्स और रोस्टन चेज ने वेस्टइंडीज के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की। सिल्स ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 और चेज ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। कप्तान शाई होप के 39 गेंद पर 53 रन की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। होप ने अपनी पारी में 3 छक्के और 4 चौके लगाए। होप के अलावा रोस्टन चेज ने 27 गेंद पर 28 रन और रोवमन पॉवेल ने 23 गेंद पर 33 रन की पारी खेली। एलिक अथांजे 16 रन बनाकर आउट हुए।

न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और जाकारी फॉल्कस ने 2-2 विकेट लिए, जबकि काइल जैमिसन और जेम्स निशम ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...