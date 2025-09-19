खेल

टी20 सीरीज: नामीबिया ने जिम्बाब्वे को 28 रन से हराया

Sep 19, 2025

बुलावायो, 18 सितंबर (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में नामीबिया में जीत हासिल की है। गुरुवार को बुलावायो में खेले गए मैच में नामीबिया ने 28 रन से जीत हासिल की।

नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेन फ्रीलिंक के 31 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से खेली गई 77 रन की विस्फोटक पारी के दम पर 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए थे। रुबेन ट्रंपेलमन ने भी 24 गेंद पर 46 रन की विस्फोटक पारी खेली।

जिम्बाब्वे की तरफ से कप्तान सिकंदर रजा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। वेलिंगटन मस्काद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी और एमपोसा को 1-1 विकेट मिला।

205 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने शुरुआती 3 विकेट 32 रन पर गंवा दिए। सीन विलियम्स ने 45 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौके की मदद से 77 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका अकेला प्रयास काफी नहीं रहा। टीम 19.5 ओवर में 176 रन पर सिमट गई। रेयान बर्ल 24 गेंद पर 32 रन बनाकर दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे।

नामीबिया की तरफ से जेजे स्मिट ने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए। गेरहार्ड इरासमस और रुबेन ने 2-2 विकेट लिए। बर्नार्ड और बेन शिकोंगो ने 1-1 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे ने तीन मैचों की ये सीरीज 2-1 से जीती। सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने पहला टी20 में 33 रन से और दूसरा टी20 मुकाबला 5 विकेट से जीता था।

जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज बेन बेनेट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्होंने सीरीज में 136 रन बनाए। वहीं, तीसरे मुकाबले में 77 रन बनाकर नामीबिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जेन फ्रिलिंक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

