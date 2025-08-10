टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगी दक्षिण अफ्रीका की युवा टीम

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने साउथ अफ्रीका की युवा टीम है। एडन मार्करम की कप्तानी वाली इस टीम को ऑस्ट्रेलिया हल्के में नहीं लेगी।

जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड-जिम्बाब्वे-दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेली गई थी। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उस टीम में एडन मार्करम नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए मार्करम की वापसी हुई है। वह टीम के कप्तान हैं।

एडन मार्करम के अलावा तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की भी वापसी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम में इन दोनों के अलावा युवा खिलाड़ियों की भरमार है। लेकिन, मार्करम और रबाडा टीम में अनुभव के साथ-साथ संतुलन लाते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 5-0 से जीत दर्ज की है। ऐसे में टीम अपने घर में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी।

मिशेल मार्श ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इस सीरीज में वे और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों की जोड़ी टी20 विश्व कप 2026 तक छोटे फॉर्मेट में पारी की शुरुआत करेगी।

मार्श ने टी20 सीरीज के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई थी।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो, रोमांचक होता है। दोनों देशों के बीच अब तक 25 टी20 मैच खेले गए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 17 और दक्षिण अफ्रीका ने 8 मैचों में जीत हासिल की है।

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है। वहीं, सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा।

टी20 सीरीज के कार्यक्रम

पहला टी20, 10 अगस्त, (रविवार)

दूसरा टी20, 12 अगस्त, (मंगलवार)

तीसरा टी20, 16 अगस्त, (शनिवार)

शुरुआती दो मैच डार्विन और तीसरा मैच केर्न्स में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया टीम:-

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जम्पा।

दक्षिण अफ्रीका टीम :-

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन और रासी वैन डेर डुसेन।

